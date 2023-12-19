Вторник, 19 Декабря 2023 12:21

АрмИнфо. Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян на встрече с лидером партии "Путь свободы", представленной в законодательном органе Греции и Европейском парламенте Зои Константопулу представил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщает пресс-служба армянского посольства, Мкртчян также сообщил о проблемах насильственно переселенных арцахских армян и указал на необходимость отстаивания их прав в международных судах. Он также коснулся вопросов, связанных с сохранением армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе, процессом регулирования армяно-азербайджанских отношений и вызовов, существующих в них.

Говоря о своем визите в Армению в качестве спикера парламента Греции по случаю 100-летия Геноцида армян, греческий парламентарий подтвердила безоговорочную поддержку своей партии Армении и армянскому народу и выразила готовность прилагать усилия в рамках парламентская дипломатия для поиска решений вышеупомянутых проблем.