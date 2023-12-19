Вторник, 19 Декабря 2023 10:42

АрмИнфо. В турецком словарном запасе вновь активизировалось выражение по так называемому "Зангезурскому коридору". Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

По его словам, введение этого термина в оборот осуществлено в контексте различных региональных проектов. "Создается впечатление, что коридор будет создан независимо от воли Еревана. С одной стороны, понятно, что руководитель нынешней власти в Армении последователен лишь в том, чтобы отдавать приказы сажать людей внутри страны, но преклоняться перед Азербайджаном и Турцией, идя на бесконечные уступки. Однако до сих пор неясно, так ли это, найдена ли общая позиция в отношении коридора/маршрута, или это предполагает силовое решение турецкой повестки дня?", - задал вопрос оппозиционер.

Он заметил, что исходя из внутриполитических реалий может сложиться впечатление, что ресурс сопротивляемости со стороны Еревана превратился в пыль, но на самом деле существуют глубинные вопросы, которые могут активизироваться и генерировать процессы в самых неожиданных ситуациях.

Отметим, что Армения настаивает на разблокировании всех транспортных и экономических связей региона, а не одного "Зангезурского коридора", призванного по проекту Баку, соединить железнодорожным сообщением западную часть Азербайджана со своей автономией в Нахичеване. Не добившись желаемого, Азербайджан начать строить автомобильную дорогу через Иран. 23 октября в ходе встречи глав МИД платформы "3+3" министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян заявлял, что Армения готова принять участие в региональных инфраструктурных проектах на основе уважения суверенитета, юрисдикции, а также принципов взаимности и равенства. Он отмечал, что Армения, не имея выхода к морю, заинтересована в разблокировании и дальнейшем развитии всех инфраструктур в регионе. "Мы считаем, что пересечение транспортных маршрутов в нашем регионе, в том числе, на суверенной территории Армении, может стать своеобразным "перекресток мира" для всех нас", - заявил Мирзоян, отметив, что Ереван особенно придает важность процессу интеграции железнодорожных инфраструктур, в том числе - путем строительства или возобновления работы необходимых инфраструктур. "Армения заинтересована в железнодорожном сообщении с Ираном, Россией и Центральной Азией через территорию Азербайджана, обеспечивая на принципах взаимности доступ к проходящей через ее территорию железной дороге для других стран региона, а также для другого международного транзита", - подчеркивал Мирзоян. По его словам, в этом контексте не менее важно возобновление работы железной дороги Гюмри-Карс, а также прокладка по территории Армении одной ветки проекта "Север-Юг".