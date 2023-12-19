Вторник, 19 Декабря 2023 10:41

АрмИнфо. Консенсус о проведении 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку демонстрирует, что климатическая площадка сегодня может эффективно решать и задачи миротворчества, в частности в армяно-азербайджанском урегулировании. Об этом заявил специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.

Дипломат напомнил, что после того, как Армения отозвала свою кандидатуру на проведение COP29 в поддержку кандидатуры Азербайджана, поддержанную также и членами Восточноевропейской группы COP28, Баку впервые примет соответствующую конференцию в 2024 году.

"В результате сложных достаточно переговоров удалось добиться того, что впервые в истории конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата конференция сторон пройдет в Восточноевропейской группе, но не в стране - члене Европейского союза. В рамках переговоров по этому вопросу странам, а именно Азербайджану и Армении, удалось найти взаимоприемлемый компромисс", - отметил Кононученко, передает ТАСС.

"Это показывает, что климатическая площадка может служить решению важнейших вопросов, даже не связанных непосредственно с климатом, служить продвижению мирной повестки", - подчеркнул спецпредставитель МИД.

Отметим, что ряд европейских политиков и общественных деятелей уже раскритиковали решение о проведении Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Азербайджане, назвав это недопустимым на фоне насильственного захвата Арцаха.