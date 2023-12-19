Вторник, 19 Декабря 2023 09:59

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и председатель Международной кризисной группы (МКГ) Комфорт Эро на встрече 18 декабря обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян на встрече коснулся подходов РА к установлению стабильности и прочного мира на Южном Кавказе, урегулированию отношений с соседями, а также последним событиям в процессе регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул основополагающие принципы, лежащие в основе позиции Армении: взаимное признание территориальной целостности, обеспечение процесса демаркации на основе новейших карт СССР, разблокирование региональных каналов под суверенитетом и юрисдикцией, с соблюдением принципов равенства и взаимности.

Состоялся обмен мнениями о ситуации, созданной азербайджанской этнической чисткой Нагорного Карабаха, включая вопросы, связанные с удовлетворением нужд и прав более чем 100 000 насильственно перемещенного армянского населения Арцаха, а также важность взаимодействия с международными партнерами, заинтересованными в стабильность Южного Кавказа.