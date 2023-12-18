Понедельник, 18 Декабря 2023 18:46

АрмИнфо. Мирная инициатива Грузии между Азербайджаном и Арменией дала конкретные результаты. Об этом 18 декабря, отчитываясь о деятельности правительства за текущий год, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Отметив, что правительство Грузии поддерживает тесные дружественные отношения с партнерами в регионе - Азербайджаном, Арменией и Турцией, Гарибашвили заявил о заинтересованности Тбилиси в установлении долгосрочного мира и стабильности в регионе.

"Грузия вносит важный вклад в достижение этой цели. Некоторое время назад премьер- министры Азербайджана и Армении находились в Грузии, и у нас была уникальная возможность провести трехстороннюю встречу. Думаю, что это был интересный прецедент, которого мы достигли", - далее продолжил глава грузинского Кабмина.

"Я несколько раз был в Азербайджане, президент Азербайджана и премьер-министр Армении посещали Грузию. Мы продолжаем стратегическое партнерство и сотрудничество на высоком уровне и с Турцией", - резюмировал премьер Грузии, передают СМИ.