Понедельник, 18 Декабря 2023 15:37

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян 18 декабря принял участие в заседании Совета глав правительств государств СНГ в Москве.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в своем выступлении вице-премьер особо подчеркнул сотрудничество в сфере культуры и подчеркнул, что в 2024 году армянский город Гюмри получит почетный статус спортивной столицы СНГ, которая откроет свои двери для всех желающих принять участие в предстоящих спортивных мероприятиях и познакомитесь с культурным наследием <города мастеров>.

Вице-премьер также отметил, что на 18-м заседании Межправительственного комитета Конвенции ЮНЕСКО "Об охране нематериального культурного наследия" было принято решение о включении кузнечного дела Гюмри в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.