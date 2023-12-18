Понедельник, 18 Декабря 2023 13:16

АрмИнфо. Команда Русской Гуманитарной Миссии завершила доставку самой масштабной за последние десятилетия партии учебных пособий в школы и гимназии Армении.

"Это было непросто, но мы справились! Главное, что теперь образовательные учреждения надолго обеспечены современными книгами, а ребята - от первоклашек до завтрашних выпускников, - получили дополнительную серьезную мотивацию для того, чтобы учиться именно на русском языке", - заявили в Миссии, выразив благодарность Совету Федерации Федерального собрания РФ, Россотрудничеству и, в частности, Русскому дому в Армении за содействие в реализации данной инициативы.

Отметим, что книги были доставлены в Армению в первой декаде ноября текущего года. 15 ноября Русская Гуммиссия приступила к раздаче учебников. Однако, 16 ноября стало известно, что Минобразования, науки, культуры и спорта Армении приостановило доставку в свои школы российских учебников с целью проведения их экспертизы.