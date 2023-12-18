Понедельник, 18 Декабря 2023 10:45

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание эмиру Государства Катар шейху Тамиму Бин Хамаду Аль Тани по случаю Национального праздника.

В послании, как сообщает пресс-служба премьера, говорится: "Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Катара с Национальным праздником.

Мы высоко ценим сложившиеся с Государством Катар дружественные отношения, считая Вашу страну одним из важнейших партнеров Республики Армения в арабском мире и регионе Персидского залива.

Мы впечатлены достижениями и инновационными подходами Катара и готовы углублять наше сотрудничество в различных областях.

Надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет возможность принять Вас в Армении.

Пользуясь случаем, желаю Вам и дружественному народу Государства Катар дальнейшего прогресса, стабильности и благополучия".