Понедельник, 18 Декабря 2023 10:42

АрмИнфо. Строительство железной дороги, соединяющей Решт с Астарой в северной провинции Гилан, начнется в начале 2024 года. Об этом сообщил заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Афандизаде.

Как сообщают СМИ со ссылкой на Tasnim, Афандизаде уточнил, что строительство железной дороги протяженностью 162 км начнется в течение ближайших 45 дней.

"Согласно достигнутому соглашению, мы надеемся приступить к реализации этого проекта с начала 2024 года, примерно через полтора месяца", - отметил замминистра.

По его словам, завершение проекта сыграет ведущую роль в Международном транспортном коридоре Север-Юг.

"Как только Север-Юг будет запущен, соседние и региональные государства получат большой экономический потенциал", - добавил заместитель министра автомобильных дорог Ирана.

Иран предложил идею международного проекта "Иранская дорога" во время трехстороннего саммита с Индией и Россией в апреле 2023 года.

"Международный транспортный коридор Север-Юг представляет собой многорежимную сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью 7200 км для перемещения грузов между Индией, Ираном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой", - заявил он.

Иранские официальные лица подсчитали, что железная дорога Решт-Астара позволит перевезти один миллион пассажиров, а также 10 миллионов тонн грузов в первый год эксплуатации.