Пятница, 15 Декабря 2023 21:59

АрмИнфо.Согласованных дат следующего заседания комиссий по делимитации границы нет, сказал 15 декабря вице-премьер, Мгер Григорян на брифинге с журналистами.

По его словам, процесс делимитации и демаркации займет достаточно много времени, поскольку <это достаточно сложный процесс>.

На вопрос, есть ли четкое понимание того, на основе каких карт будет вестись работа в рамках комиссии, Григорян ответил: <В качестве исходных мы принимаем карты с 1975 по 1990 годы, это самые последние карты. Но здесь я также хочу уточнить, что мы будем работать исключительно с топографическими, профессиональными картами, также мы должны работать исключительно с документами, имеющими юридическое значение>.

Принцип работы Комиссии, как пояснил Григорян, следующий: в ходе встреч каждая из сторон представляет свою карту, либо фрагмент карты, правовые документы, и затем начинается обмен мнениями вокруг представленных документов.

Как заметил глава армянской комиссии по делимитации, сторонам предстоит согласовать каждый участок, каждый фрагмент границы.

Правительство Армении на заседании 14 декабря одобрило регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Как пояснил Григорян, документ носит технический характер, касается регламента работы. <На следующем этапе нам нужно разработать еще один рабочий порядок, мы его еще раз обсудим, потом придадим ему вид правового акта, который будет более содержательным, потому что с его помощью мы уже должны описать методологию и определить, что мы подразумеваем под определением карты, что чрезвычайно важно и что мы понимаем под документом, имеющим юридическое значение. Думаю, что после согласования этой методологии мы продолжим работу с конкретными документами и форматом обсуждения топографических карт>, - пояснил Григорян. После стороны начнут представлять друг другу документы, оценивать их и обмениваться мнениями, сказал он. Премьер Никол Пашинян, в свою очередь заметил, что впервые процесс делимитации границ ставится на институциональную основу.

Комиссии, возглавляемые вице-премьерами Армении и Азербайджана, до сих пор провели 5 заседаний: на Ерасхском участке, в Москве и в Брюсселе, четвертая встреча комиссии прошла 12 июля текущего года на Тавушском участке госграницы, пятая - 30 ноября на границе между Арменией и Азербайджаном.