Четверг, 14 Декабря 2023 16:24

АрмИнфо.Начальник Службы миграции и гражданства МВД Армении Армен Казарян принимает участие во второй конференции Всемирного форума по беженцам в Женеве, которая проходит раз в 4 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник отмечает, что форум направлен на поддержку практической реализации положений Глобальной декларации о беженцах, включая

смягчение давления на принимающие страны, содействие самодостаточности беженцев, расширение доступа к решениям третьих стран и улучшение условий в странах происхождения.

На заседании, посвященном темам трудоустройства и предпринимательства беженцев, Армен Казарян указал на возможности, предоставляемые национальным законодательством для беженцев, пакет прав которых включает трудовую составляющую, полностью соответствующую правам граждан РА. Он отметил, что зафиксированы истории успеха в сфере предпринимательства, в частности, среди беженцев, прибывших в Армению из Сирии.

В ходе первой конференции Всемирного форума по беженцам обязательства, взятые на себя Арменией, были выполнены в подавляющем большинстве. В частности, была разработана и представлена на утверждение правительства миграционная политика Республики Армения, урегулировы проблемы интеграции и реинтеграции на 2022-2032 годы, утверждена стратегия на 2022-2026 гг. Запущена в республике цифровая платформа для управления делами о предоставлении убежища, изучены проблемы лиц без гражданства, выделены основные причины, послужившие базой для увеличения числа лиц без гражданства в РА в последние годы. Чтобы не допустить увеличения этого количества, в Закон <О гражданстве Республики Армения> были внесены соответствующие изменения, ведется работа над проектом закона <О лицах без гражданства> проведены и проводятся тренинги, направленные на развитие потенциала сотрудников управления убежища и правового обеспечения Службы миграции и гражданства по вопросам международной защиты