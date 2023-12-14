Четверг, 14 Декабря 2023 13:01

АрмИнфо. Земельные участки в окрестностях военного пантеона <Ераблур>, возвращенные государству в рамках дел по конфискации незаконного имущества, закреплены за министерством территориального управления и инфраструктур Армении.

Как пояснил глава МТУИ Гнел Саносян, Генпрокурор Армении обратился в Комитет по управлению госимуществом, сообщив, что в течение 2023 года по делам о конфискации имущества было подписано 4 мировых соглашения. 4 единиц недвижимого имущества и 1 единица движимого имущества были переданы в собственность Республики Армения.

В свою очередь генпрокурор Анна Вардапетян пояснила, что в рамках указанных мировых соглашений суммарная стоимость, приближенная к рыночной, переданного РА имущества составляет 2 млрд 100 млн драмов. Также восстановлено в бюджет порядка 79 млн драмов.

По ее словам, в списке переданного Республике Армения имущества, 3 земельных участков бывшего начальника охраны третьего президента РА (Сержа Саргсяна-ред.) Вачагана Казаряна на территории пантеона <Ераблур>.

Другое недвижимое имущество - гараж, а также одно движимое имущество - автомобиль марки Range Rover, указанные в проекте решения, принадлежали экс-главе муниципального округа <Эребуни> Армену Арутюняну, заметила Вардапетян.

Напомним, что в августе с.г. Генпрокуратура сообщала, что в ведомство поступило заявление Вачагана Казаряна о возвращении 4 земельных участков пантеона "Ераблур" Республике Армения. В ведомстве напомнили, что 20 октября 2020 года в Управлении по конфискации незакнного имущества Генеральной прокуратуры началось расследование в отношении имущества Вачагана Казаряна и связанных с ним лиц. По итогам исследования Генпрокуратура 31 мая 2022 года подала в Антикоррупционный суд иск о конфискации имущества незаконного происхождения, потребовав конфисковать у Вачагана Казаряна и связанных с ним лиц в пользу Республики Армения имущество рыночной стоимостью в 7 млрд драмов и 1 тыс. млрд 647 млн драмов необоснованных реальными доходами. 22 августа 2023 года Вачаган Казарян и аффилированные с ним лица подали в Генеральную прокуратуру заявление о частичном удовлетворении иска и передаче включенных в иск 4 объектов недвижимости военного пантеона "Ераблур" в собственность Республики Армения. Отмечается, что указанные 4 объекта недвижимости были оценены как имущество, нажитое преступным путем в рамках уголовного производства, расследуемого в Главном следственном управлении СНБ. На основании заявления от 22.08.23 между Генпрокуратурой РА и заявителями было подписано мировое соглашение, которое в тот же день было передано в Антикоррупционный суд на утверждение в соответствии с законом. Что касается остальной части иска, то согласно надзорному органу, в Антикоррупционном суде продолжается расследование иска, поданного Управлением по незаконной конфискации имущества Генеральной прокуратуры.

Вачаган Казарян был главным фигурантом дела о незаконном обогащении и сокрытии доходов, открытым СНБ еще в июне 2018 года. Тогда он был задержан на выходе из отделения банка после того, как обналичил очень крупную сумму денег. Значительные суммы были обнаружены и при домашнем обыске у генерал-майора. Постановлениями надзирающего прокурора от 14 и 16 ноября 2022 года также было возбуждено уголовное дело в отношении Казаряна, его супруги и директора принадлежащего им ресторанного комплекса "Янс" за вымогательство в крупных размерах с угрозой применения насилия. На основании возбужденного уголовного дела следователь предъявил обвинение всем трем лицам, применив в их отношении в качестве меры пресечения подписку о невыезде.