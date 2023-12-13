Среда, 13 Декабря 2023 10:37

АрмИнфо. Требования Баку о внесении в проект мирного договора с Арменией пункта об отказе армянской стороной от реванша, является не чем иным, как дипломатическим нонсенсом. Об этом АрмИнфо заявил политтехнолог Виген Акопян, комментируя недавние заявления президента АР Ильхама Алиева.

Политтехнолог отметил, что подобного рода требования непонятны с точки зрения их фиксации в мирном договоре. Понятно, продолжил политолог, что Азербайджан сейчас делает все для того, чтобы навечно закрепить ту ситуацию, которая сегодня сложилась, и которая будет иметь место в будущем. "Тем самым, Баку предвещает будущие события , ведь под понятием "реванш" можно понимать все что угодно. Они, к примеру, могут поставить вопрос о политических партиях, заявления и позиция которых могут не понравиться Баку и который может усмотреть под ними реваншистские настроения, потребовав закрытия той или иной политической силы внутри армянского государства. То же самое может касаться даже отдельных лиц", - отметил политолог, добавив, что власти соседнего государства могут выступить с ультиматумом относительно закупок Арменией вооружений и вооруженной техники, характеризуя эту возможность как угрозу для себя и нарушение статуса-кво в отношении территориальной целостности Азербайджана. Таким образом, подчеркнул Акопян, Баку будет постоянно вмешиваться как во внутренние дела Армении, так и оказывать давление на ее внешнеполитическую повестку. "Без сомнений, подобного рода требования - это нонсенс. Я не представляю себе уважающего себя государства, которое могло бы подписаться под подобного рода требованиями, позволяющими противоположной стороне постоянно вмешиваться в ее внутренние дела и во внешнеполитическую деятельность", - заметил

политтехнолог.

Он также указал и на требование Баку о включении в мирный договор тезиса о возвращении азербайджанцев в Армению. По словам политолога, реализация данного требования может привести как к нарушению демографической ситуации в стране, так и к появлению "Кипра-2". Любой инцидент с азербайджанцами в Армении Баку может расценить как нарушение их прав с последующими действиями, вплоть до ввода войск и создания на территории РА нового государства по типу Турецкой республики Северного Кипра.

Напомним, что 6 декабря на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку необходимы гарантии того, что в Армении не будет попыток реваншизма. Он отметил, что Азербайджану это нужно, потому что "мы знаем, что происходит в Армении", "осведомлены о советниках в некоторых европейских столицах". "Мы бы хотели, чтобы между двумя странами не было войны вовсе, и на этот счет должны быть гарантии", - заявил Алиев, добавив, что армянской стороне "следует забыть об оставшейся в истории "НКР" и приступить к делимитации границы".