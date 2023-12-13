Среда, 13 Декабря 2023 10:36

АрмИнфо. Армения подчеркивает необходимость совершенствования механизмов раннего предупреждения в контексте предотвращения геноцидов и эффективного реагирования на них со стороны международного сообщества. Об этом в Женеве на полях мероприятий высокого уровня, посвященных 75-летию Всеобщей декларации прав человека, в ходе встречи с помощником Генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис заявил заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян.

Как передает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики, Ваан Костанян представил собеседнице обязательства РА, направленные на защиту прав человека.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с удовлетворением нужд и прав 100 тысяч армян, насильственно перемещенных в Армению в результате этнической чистки в Нагорном Карабахе.

Заместитель министра подчеркнул необходимость совершенствования механизмов раннего предупреждения в контексте предотвращения геноцида и эффективного реагирования на них международного сообщества.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно текущей ситуации вокруг армянского квартала Иерусалима.