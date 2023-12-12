Вторник, 12 Декабря 2023 16:31

АрмИнфо. В Ереване ожидают, что армянские военные смогут вернуться из азербайджанского плена в самое ближайшее время. Об этом 12 декабря журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, по положению на текущий момент нет какой-либо информации в изменениях в достигнутой договоренности. Процесс, как подчеркнул спикер, находится в процессе реализации. <Надеюсь, что все пройдет гладко>, - подчеркнул Симонян.

Напомним, что 7 декабря аппараты премьер- министра Армении и президента Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором отметили о намерениях сторон обменять 32 армянского солдата на 2 азербайджанских военнослужащих. "Руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. Со своей стороны, Республика Армения, руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих", - говорилось в заявлении.