Понедельник, 11 Декабря 2023 16:46

АрмИнфо.Сегодня стартует прием заявлений на назначение пенсий от вынуждено переселенных граждан Арцаха, сообщает министерство труда и социальных вопросов Армении.

Согласно информации, чтобы подать заявление на назначение пенсии (в том числе трудовой, по инвалидности, военной, социальной) необходимо предварительно обратиться в региональные паспортные отделы Службы миграции и гражданства МВД для регистрации по месту жительства (фактически или на постоянной основе).

Затем на платформе https://online.ssa.am/ надо выбрать окно <Онлайн-заявки на пенсию Нагорного Карабаха>, нажав на поле <Ввести заявление о назначении пенсии пенсионеру Нагорного Карабаха в Республика Армения>. Если у заявителя нет личного кабинета на платформе, то перед заполнением необходимых данных необходимо заранее зарегистрироваться, нажав на окно <Регистрация> в правом верхнем углу сайта, затем ввести свой адрес электронной почты, имя, фамилию, отчество, день рождения, месяц в соответствующих полях, год, пароль и являетесь ли вы гражданином Республики Армения или нет. После выполнения вышеописанных действий необходимо нажать кнопку <Зарегистрироваться>. После регистрации на ваш адрес электронной почты придет сообщение, которое после подтверждения системой позволит вам пользоваться сайтом.

После выполнения вышеуказанных действий заявителю необходимо нажать на кнопку <Ввести заявление о назначении пенсии пенсионеру Нагорного Карабаха в Республике Армения>, указать адрес электронной почты и пароль, после чего вы сможете заполнить необходимые личные данные, а также выбрать способ оплаты (наличный-безналичный, опция действует для лиц старше 75 лет, а также инвалидов 1-й или 2-й группы), платежную организацию (предпочитаемый вами банк).

<Если у вас возникли трудности при входе в приложение, вы можете позвонить по номеру 114 или обратиться в любой региональный центр Единой социальной службы>, - отмечается в сообщении.

Напомним, что 22 ноября армянский парламент принял изменения и дополнения в закон <О государственных пенсиях> и поправок в смежные законы, согласно которым в Армении вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха начнут выплачивать пенсии и пособия. В результате, переселенцы из Нагорного Карабаха получили право на получение пенсий и пособий при соблюдении соответствующих требований, установленных законодательством Республики Армения. И это произойдет независимо от того, получали ли они пенсии или пособия в Нагорном Карабахе. Беженцам нужно представить соответствующее заявление в уполномоченный орган. Также будет проведен подсчет стажа. В случаях, когда человек не получал пенсии в Нагорном Карабахе, ему следует лично обратиться в любой территориальный отдел Единой социальной службы для ее оформления в Армении.

30 ноября Правительство Армении уточнило процедуры реализации права на пенсию для лиц, вынуждено перемещенных из Нагорного Карабаха. Был отмечено, что лицо, признанное беженцем, взятое под временную защиту соответствующим решением Правительства, пенсионное дело которого имеется в пенсионной базе Нагорного Карабаха, может подать онлайн-заявление о назначении пенсии до 1 июня 2024 года. В некоторых случаях потребуется предоставить соответствующие документы. В частности, это случаи, когда у человека истек срок нетрудоспособности и последний не успел пройти медико-социальную экспертизу в Нагорном Карабахе, либо прошел, но право на получение пенсии в Нагорном Карабахе не было реализовано. Справки, выданные медико-социальной экспертизы НК станут основанием для получения пенсии по инвалидности вне зависимости от наличия в базе данных о медико-социальной экспертизе. Крайний срок назначения пенсии устанавливается до 31 декабря 2028 года.