Понедельник, 11 Декабря 2023 15:39

АрмИнфо. Возложение организации Конференция ООН по изменению климата 2024 года (COP29) на Азербайджан было бы позором для международного сообщества, оскорблением, нанесенным армянам, Арцаху, и признанием провала в борьбе за климат. Об этом на своей странице в Твиттер написал председатель регионального совета Прованс - Альпы - Лазурный Берег Рено Мюзелье

"Я буду сопротивляться этому всеми своими возможностями!", - добавил он.

Отметим, что как стало известно из совместного заявления администраций премьер- министра Армении и президента Азербайджана от 7 декабря текущего года, официальный Ереван уступил Баку проведение COP29.