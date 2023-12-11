Понедельник, 11 Декабря 2023 14:04

АрмИнфо.Мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть о мире, а не о реванше. Об этом 11 декабря журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Геворк Папоян, отвечая на вопрос о требованиях Баку о наличии в мирном договоре пункта об отказе армянской стороны от реванша.

По словам Папояна, если стороны заинтересованы в установлении мира в регионе, обеспечения безопасности и независимости государств, то мирный договор является прямым путем для диалога. <Этот документ настолько же важен как для нас, так и для них. Его основным посулом должно стать установление долгосрочного мира, развитие экономического сотрудничества, рост благосостояния государств и народов. Для армянской стороны реваншизма быть не может. Если же Ереван заявит о подготовке к нему, то это означает конец Республики Армения. Не исключено, что некоторые международные силы будут провоцировать к подобному развитию событий внутри государства, потому что эти силы не заинтересованы в наличии независимой Республики Армения>, - сказал парламентарий, добавив, что страна не должна стать инструментом в руках третьих государств.

Папоян не исключил, что внутри самой Армении могут появиться силы, которые под патриотическими лозунгами будут протаскивать идею о реваншизме. В случае реализации подобных идей страна может столкнуться с той же ситуацией, которая произошла с защитниками Вана, и приведшая в конечном итоге к гибели 1,5 млн человек. <Необходимо выйти из этого замкнутого цикла>, - отметил депутат.

Он также на указал на неуместность проведения сессии Национального Собрания Арцаха в Армении. <Второй и третий президенты РА Роберт Кочарян и Серж Саргсян подписали капитуляцию Арцаха. Они расформировали армию Нагорного Карабаха, сдали оружие Азербайджану, распустили Национальное Собрание Нагорного Карабаха, но приехали в Армению, чтобы провести сессию Национального Собрания Нагорного Карабаха? Это бомба против Армении, это неприемлемо", - сказал он.

Папоян посоветовал арцахцам <опомниться>. "Они покончили с Нагорным Карабахом, теперь приехали и хотят покончить с Арменией? Хватит уже>, - подчеркнул Папоян.