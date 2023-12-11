Понедельник, 11 Декабря 2023 12:39

АрмИнфо. Двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Брюсселе не планируется. Об этом в ответ на запрос АПА сказал глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

"Двусторонняя встреча Джейхуна Байрамова с армянским коллегой не планировалась в рамках встречи глав МИД в рамках Восточного партнерства ЕС", - отметил он.

Ранее, в МИД Армении также заявляли, что в Брюсселе не планируется встреча министров иностранных дел РА и АР.

Отметим, что сегодня в Брюсселе состоится заседание министров иностранных дел стран- членов программы ЕС "Восточное партнерство".

Заседание, в котором примут участие министры иностранных дел ЕС 5 из 6 стран "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Молдова), возглавит Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Беларусь в заседании не примет участия.