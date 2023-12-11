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 Понедельник, 11 Декабря 2023 11:35
Марианна Мкртчян

Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха  - дипломат

Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха  - дипломат

АрмИнфо.Так называемое мирное соглашение между Ереваном и Баку близко к подписанию. Его текущее содержание навсегда закроет страницу Арцаха  Об этом заявил бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян в своем видеообращении в Facebook.

"По моим сведениям это так называемое мирное соглашение продвинулось достаточно далеко и близко к подписанию. Раньше в этом документе был пункт, если не ошибаюсь, пункт 9, где говорилось о правах и независимости народа Арцаха, сегодня этот пункт из этого соглашения исключен. Там вообще нет упоминания об Арцахе, и если соглашение будет подписано с таким содержанием, то мы закроем страницу Арцаха", - подчеркнул Осканян.

 

Дипломат считает неслучайным недавнее заявление президента Азербайджана о том, что армяне должны забыть об Арцахе. "Забыть Арцах - значит забыть прошлое, нашу историю, все наше культурное наследие. Мы не можем забыть Арцах, потому что Арцах - армянская земля. Арцах никогда не был частью независимого Азербайджана, даже в советский период Арцах имел автономный статус, а в последние 30 лет Арцах стал де- факто политической единицей. Невозможно требовать от армянского народа предать забвению Арцах", - отметил он.

Вместе с тем, по его словам, проблема в том, что власти РА идут на этот шаг.  "Азербайджан должен понять, что они подписывают это соглашение не с Арменией, с армянским народом, а с Николом Пашиняном и его правительством. Армянский народ не может забыть Арцах. Возвращение народа Арцаха в свои дома должно быть частью этого договора, если это действительно мирный договор", -  резюмировал Осканян.

В свою очередь депутат от блока "Армения", дашнакцакан Гегам Манукян назвал опасным тот документ, который намереваются подписать власти Армении.

"После долгих запросов сегодня в здании МИД Армении мы все же ознакомились с последними предложениями Еревана и Баку относительно соглашения об урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией. Знакомство с предложениями лишь подтвердило его опасность и усилило все опасения, которые мы ранее по этому поводу высказывали",

- написал он.

Меж тем, секретарь Совбеза РА Армен Григорян в интервью Петросу Казаряну на ОТА напомнил, что Армения выразила готовность подписать мирный договор с Азербайджаном до конца декабря.

"В последнем ответе армянской стороны на предложения Баку по мирному договору указывается на решения некоторых вопросов, которые пока не согласованы сторонами.  Армения заявляет, что если азербайджанская сторона согласится на 3 основных принципа урегулирования отношений, то более 70% мирного договора будет согласовано", - сообщил он.

При этом Григорян считает, что возможны встречи глав МИД, а затем встреча лидеров стран. При наличии политической воли можно вступить в конечный этап и подписать мирный договор в течение одного месяца. Секретарь Совбеза добавил, что обсуждаются как двусторонние, так и многосторонние форматы переговоров, с возможностью успешного исхода. Он напомнил, что Армения положительно ответила на предложение провести переговоры в Вашингтоне.

Касаясь вопроса об оказании давления на Ереван по этому вопросу, Григорян заверил, что Армения ориентируется на реальные возможности решения проблем. "Несмотря на нерешенные проблемы, включая других пленных и информации о пропавших без вести, Армения выражает готовность продолжить работу с Азербайджаном для поиска решений этих вопросов", - заявил он, вновь заявил о возможности подписания договора до конца года.

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Լենդրուշ Սանթրոսյան
Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян - один из главных виновников тупика в арцахском вопросе. Сейчас он пытается свалить все проблемы с больно головы на здоровую, но нет, все его художества в бытность министром ИД очень хорошо известны, не надо его советов и глубоких мыслей.

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