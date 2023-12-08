Пятница, 8 Декабря 2023 11:14

АрмИнфо. Вчерашний день был насыщен несколькими важными событиями, на одно из которых – на президентские выборы в Азербайджане - обратил внимание кандидат исторических наук, тюрколог Варужан Гегамян.

Он напомнил, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года, хотя изначально они были запланированы на 2025 год. "Это обстоятельство стало для многих неожиданным, однако в чем причина и что мы от этого имеем? Сразу отмечу, что, на мой взгляд, причин несколько. Они имеют как внутренний, так и внешний контекст и тесно взаимосвязаны. В первую очередь, Алиев должен суметь извлечь выгоду из победы в Арцахе, пока она еще очень свежа в общественной памяти. Принимая во внимание тот факт, что многие социально-экономические и политические проблемы в Азербайджане никак не решены, поэтому, чтобы избежать как можно большего общественного сопротивления и напряжения, которое всегда сопровождает любые выборы, даже в самой диктаторской стране, для Алиева новые выборы и неизбежная победа на них станут гарантией власти еще на 7 лет. На этих выборах, благодаря победе в Арцахе, Алиеву вряд ли понадобятся фальсификации выборов, поскольку имеется высокая общественная поддержка, а вопросы оппозиции решены и решаются", - отметил политолог.

Он добавил, что внеочередные выборы - возможность провести их в кратчайшие сроки и на оккупированной территории Арцаха, тем самым, еще раз "легитимизируя" "азербайджанское правительство" в Арцахе. "Это позволит нам сказать, что оккупированное население Арцаха избрало новое правительство в лице Алиева. После выборов Алиев, будучи переизбранным, получит возможность заняться процессом передачи власти после него с сильной позиции, легитимно и без спешки (примерно то же самое делает сейчас Эрдоган после последних выборов). Кроме того, это даст Алиеву возможность без лишней напряженности подготовиться к новой войне против Армении с <мандатом народа>. Должен отметить, что эта подготовка идет полным ходом", - заметил Гегамян.

Политолог указал на то, что ситуация в Украине движется к неизбежному замораживанию или даже полному завершению. Однако борьба между участвующими в ней разными полюсами не заканчивается. "Поэтому существует высокая вероятность того, что Южный Кавказ станет главным театром конфликта в ближайшие месяцы, что приведет к увеличению объемов внешних интервенций. В этих условиях Алиеву важно как можно быстрее укрепить свои позиции путем новых выборов, что также ограничит возможное вмешательство или влияние внешних игроков (например, России, США, Ирана) на выборы в собственных интересах. 2024 году новые выборы пройдут в России (март) и США (ноябрь). Они важны, и для Южного Кавказа, в том числе. Поэтому Алиеву необходимо заранее решить собственные вопросы, чтобы он мог полностью подготовиться к разного рода развитиям и работать с элитами обеих стран для получения проазербайджанской политики. Короче говоря, 2024 год станет решающим для Армении и региона. Алиев это понимает. И, конечно, он готовится. А мы?", - заключил политолог.