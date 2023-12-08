Пятница, 8 Декабря 2023 00:18

АрмИнфо. Саммит министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" под председательством представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля пройдет 11 декабря.

Согласно сообщению ЕС, во встрече примут участие министры иностранных дел стран ЕС, а также их коллеги из пяти стран "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.

Министры обменяются мнениями о Восточном партнерстве, подведут итоги его достижений и определят конкретные рекомендации на будущее.