Четверг, 7 Декабря 2023 18:21

АрмИнфо.Попытки Азербайджана представить Армению в качестве антисемитской страны не сработали. Об этом заявил израильский аналитик и журналист, освещающий права этнических меньшинств и региональную политику в России и Центральной Азии Дор Шабашевиц.

"Приятно удивлен, увидев, что Армения попала в самую безопасную категорию на новой карте предупреждений о поездках Совета национальной безопасности Израиля. Это соответствует моему личному опыту. Но Азербайджан усердно работает над тем, чтобы представить Армению как антисемитскую страну. Приятно осознавать, что это не сработало", - написал он.

Ранее, Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел Израиля рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок за границу в связи с участившимися антисемитскими инцидентам. Отдельно власти Израиля призвали граждан избегать поездок в арабские страны, страны Ближнего Востока, на Северный Кавказ и в страны, окружающие Иран.

В списке безопасных европейских направлений представлены: Молдова, страны Балтии - Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Армения, Швейцария, Кипр, Хорватия, Сербия, Словения, Северная Македония, Финляндия, Норвегия и Дания.

Добавим, что в ноябре неизвестный попытался устроить провокацию у здания синагоги в Ереване. В частности, он попытался поджечь здание. По версии следственного органа, лицо, совершившее попытку поджога здания синагоги, был иностранцем, который прибыл в Армению через воздушные границы, и в тот же день, после провокации покинул территорию страны.