Четверг, 7 Декабря 2023 18:19

АрмИнфо. Азербайджан пытается искусственно усложнить заключение мирного договора. Подобное мнение журналистам выразил председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян.

Он заметил, что стороны хорошо осведомлены о представленных предложениях в рамках мирного договора. В этой связи спикер сообщил, что на данный момент уже произошел 6- й обмен предложениями.

<И если азербайджанская сторона ничего не изменит, не внесет новые предложения, то подписание мирного договора возможно организовать в разрезе нескольких дней>, - сказал Симонян, отметив, что речь идет о 5-10 днях.