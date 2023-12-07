Четверг, 7 Декабря 2023 18:18

АрмИнфо. Армянский военнопленный Гагик Восканян приговорен к 18 годам тюрьмы бакинским марионеточным судом.

Напомним, что армянский военнослужащий- резервист Гагик Восканян, был захвачен ВС Азербайджана в плен в Карвачарском направлении линии соприкосновения войск 16 августа. Как стало известно от Минобороны Армении, 16 августа Восканян самовольно покинул место службы, и заблудившись на местности, оказался на подконтрольной Азербайджану территории оккупированного Карвачара.

Против него выдвинуты обвинения по статьям: 206.3.2 (контрабанда), 214.2.1 (терроризм), и 318.2 (незаконное пересечение границы) УК Азербайджана.