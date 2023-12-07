Четверг, 7 Декабря 2023 15:17

АрмИнфо.В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы. Соответствующее распоряжение подписал сегодня президент АР Ильхам Алиев.

Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики поручено обеспечить назначение внеочередных выборов и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом.

Следующие выборы главы государства должны были состояться в октябре 2025 года. О причинах переноса выборов не сообщается. Согласно азербайджанскому законодательству, президент республики избирается сроком на семь лет. Последние выборы президента Азербайджана состоялись в апреле 2018 года. Они также были проведены досрочно.