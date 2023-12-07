Четверг, 7 Декабря 2023 15:13

АрмИнфо. В четверг, 7 декабря в Баку началось следствие по делу армянского военнослужащего­резервиста Гагика Восканяна, захваченного ВС Азербайджана в плен в Карвачарском направлении линии соприкосновения войск.

По одной из статей выдвинутых Восканяну надуманных обвинений ("терроризм") бакинского марионеточного правосудия ему грозит пожизненное заключение, по другим статьям - до 20 лет лишения свободы. Естественно, Восканян не признал себя виновным.

Отметим, что армянский резервист был захвачен в плен вражеской стороной 16 августа текущего года. Против него выдвинуты обвинения по статьям: 206.3.2 (контрабанда), 214.2.1 (терроризм), и 318.2 (незаконное пересечение границы) УК Азербайджана.

Как стало известно от МО Армении, 16 августа Восканян самовольно покинул место службы, и заблудившись на местности, оказался на подконтрольной Азербайджану территории оккупированного Карвачара.