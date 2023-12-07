Четверг, 7 Декабря 2023 11:30

АрмИнфо. Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна Нане Асатрян, после почти двухлетних судебных разбирательств, с 6 декабря восстановлена в должности заместителя губернатора Вайоцдзорской области Республики Армения.

<На основании решения Апелляционного административного суда по административному делу № ВД/9814/05/21 и руководствуясь частью 9 статьи 9 Закона о государственной службе

1. Восстановить Нане Асатрян в должности заместителя губернатора Вайоцдзорской области Республики Армения с 6 декабря 2023 года.

2. Губернатору Вайоцдзорской области РА проинформировать Нане Асатрян об этом решении немедленно после его опубликования", - говорится в решении, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, что Асатрян заняла пост вице-губернатора в 2018 году и была освобождена от должности в июне 2021 года, за 20 дней до ухода в декретный отпуск. Причину увольнения ей так и не назвали, а губернатор (на тот момент) области Арарат Григорян лишь сообщил, что таково решение политической команды. Вице-губернатор обратилась в суд первой инстанции, который, ссылаясь на закон о службе РА, отклонил иск. Решение было обжаловано в Апелляционном суде. 3 марта 2023 года суд принял решение в пользу Асатрян. Против Решения Аппеляционного суда кассационную жалобу представили как премьер- министр Армении Никол Пашинян, так и губернатор Вайоц Дзора. Однако их жалоба была отклонена, Кассационный суд оставил в силе решение Апелляционного суда.