Четверг, 7 Декабря 2023 10:40

АрмИнфо. Ценя и продвигая экономические форматы взаимодействия, Баку не готов принять в пакете "ценностные" подходы ЕС. Так, российский политолог Сергей Маркедонов прокомментировал вчерашнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что его страна не планирует войти в Евросоюз.

При этом эксперт указал на две причины, по которым Баку не стремится в ЕС. "Во- первых, внешнеполитическая концепция азербайджанского государства не имеет такого целеполагания, а, во-вторых, в Брюсселе Азербайджан не ждут. Такой подход резко контрастирует с намерениями трех партнеров Баку по ГУАМ/Организации за демократию и экономическое развитие. Киев, Кишинев и Тбилиси недвусмысленно ставят своей стратегической целью вступление в Евросоюз. И в этом плане прагматизм Азербайджана сильно отличается от "ценностного" подхода Грузии, Молдавии и Украины", - констатировал российский политолог, который призвал не питать иллюзий и завышенных ожиданий в связи с данными отличиями.

По его словам, в текущих реалиях, когда постсоветское пространство зачастую исследуется и оценивается в соответствии с "манихейской" методологией (она же двухцветная палитра), важно понимать, что критика или несогласие с "политическим Западом" не означает ни полного разрыва с ним, ни геополитического разворота в сторону Москвы.

Указав на всё большее энергетическое сближение ЕС и Азербайджана, Маркедонов напомнил о высказывания руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Олафа Шольца о возрастающей роли Баку в качестве энергетического партнера Евросоюза и Германии.

"К слову сказать, два крупных немецких политика предпочли не замечать проблем с демократией и правами человека на Апшеронском полуострове. На сайте Европейской службы внешних связей/EEAS Евросоюз определяется, как "торговый партнер номер один для Азербайджана, который занимает первое место по экспорту и импорту. ЕС также является самым крупным инвестором как в нефтяном, так и в других секторах экономики". При этом, ценя и продвигая экономические форматы взаимодействия, Баку не готов принять в пакете "ценностные" подходы ЕС", - обратил внимание эксперт.

По словам Маркедонова, и в этом плане Еврокомиссия куда как милей Баку, чем тот же Европейский парламент, время от времени выдающий Азербайджану "желтые карточки".

"Налицо, прагматизм и реализм, четкое разделение выгод и возможных издержек. Азербайджанские власти могут подвергать критике действия отдельных членов Евросоюза, в особенности Франции за ее проармянские позиции, а также игнорировать переговорные площадки ЕС (т.н. "брюссельский" или мишелевский) формат. Но это не будет означать отказа от экономической кооперации. И уж тем более Баку не поставит себя в ситуацию выбора: Россия или Запад", - убежден политолог. Маркедонов напомнил, что в апреле 2023 года в рамках инициативы "Solidarity Ring", предложенной Болгарией, Государственная нефтяная компания Азербайджана подписала Меморандум о взаимопонимании с операторами газотранспортных систем четырех стран Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия), а Ильхам Алиев при этом назвал данный документ "важным и своевременным шагом в диверсификации энергетических ресурсов".

"Баку стремится диверсифицировать свою внешнюю политику и внешнеэкономические связи, пытаясь играть роль выгодного партнера (и даже союзника) и на Западе, и на Востоке. Во многом по тем же лекалам выстраивается и его ближневосточная линия (лавирование между Израилем, Ираном и Палестиной). Паки и паки: малые и средние державы предпочитают такой вариант выбору между "сторонами добра и зла". Иначе есть слишком большой риск стать то ли Грузией, то ли Украиной 2.0", - считает эксперт.