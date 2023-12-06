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 Среда, 6 Декабря 2023 17:45
Алина Оганесян

Пашинян: Моя задача - это будущее Армении

Пашинян: Моя задача - это будущее Армении

АрмИнфо. Со стороны определенных сил долгие годы вопрос Нагорного Карабаха поднимался только с одной целью - не позволить сформироваться государственности Армении. Об этом, отвечая на вопрос парламентариев, в ходе правительственного часа 6 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заметил, что данное убеждение все более и более укрепляется в нем.

Сославшись на свое предыдущее выступление касаемо данной темы, премьер повторил, что после саммита в Лиссабоне 1996 года не  было вопроса Арцаха. В частности, он напомнил, что в принятом по итогам саммита заявлении говорилось, что Нагорный Карабах может получить автономию только в составе Азербайджана.

На обвинения и замечания относительно того, что правительство безразлично к Арцаху, Пашинян заметил, что может все это охарактеризовать и ответить лишь одним словом - <неблагодарность>.

<Моя задача - это будущее Армении. Конституция возлагает на меня ответственность за будущее нашей страны,  и я сконцентрирован на этой задаче>, - сказал он.

Отвечая на вопрос о военнопленных, глава правительства отметил, что работа в этом направлении ведется в ежедневном режиме.

Отметим, что накануне на пресс-конференции специалист по международному праву Сирануш Саакян заявила, что на данный момент в Азербайджане официально удерживается 55 армян. "Безусловно, у них у всех разные статусы: военнопленные, гражданские лица, удерживаемые в плену и лица, удерживаемые по политическим мотивам. В частности, 6 гражданских лиц, удерживаемых в заложниках; 41 военнопленный и 8 бывших политических или военных деятелей, которые считаются политзаключенными", - пояснила правозащитник, добавив, что это лишь официальные данные.

По ее словам, кроме этого, азербайджанской стороной взято в плен свыше 80 гражданских и военных лиц, для выяснения судеб которых не делается ничего. Саакян констатировала, что первая группа, официально подтвержденных находится в более защищенном положении, в отличие от второй группы. "С 2021 года не зафиксировано случаев, когда Азербайджан официально подтвердил бы факт удерживания лиц, захваченных в плен в ходе 44-дневной войны",- пояснила она.

Напомним, что в результате азербайджанской агрессии 19-20 сентября, чему предшествовала тотальная блокада Арцаха на протяжении 9 месяцев, из Нагорного Карабаха в Армению насильственно были перемещены свыше 100 тыс. граждан.

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