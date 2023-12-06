Среда, 6 Декабря 2023 17:35

АрмИнфо. Азербайджан не планирует новой войны против Армении. Об этом заявил 6 декабря заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед участниками международной конференции в университете ADA в Баку.

"У нас нет планов оккупации территории Армении, хотя нас периодически в этом обвиняют. Если бы мы хотели это сделать, то сделали бы. Я говорю об этом открыто и для нас это небольшая проблема. Мы не хотим этого", - сказал Алиев, который видимо запамятовал, что уже сегодня свыше 150 кв км территорий Армении находятся под азербайджанской оккупацией.

Касаясь возможности возвращения армян в Нагорный Карабах, он сказал, что якобы преград для этого нет. "Их квартиры и дома в сохранности. Они могут вернуться в рамках законов Азербайджана", - сказал он, при этом сразу же выдвинув в качестве условия, заселения Армении азербайджанцами. При этом он ничего не упомянул про свыше 500 тысяч армян, который бежали из своих домов в Азербайджане на фоне погромов, учиненных в начале 90-ых прошлого столетия азербайджанскими властями.

Касаясь перспектив мирного урегулирования, он отметил, что первоначально армянская сторона пыталась включить в текст договора упоминание о Нагорно-Карабахской Республике, что было ими отвергнуто и выдвинуто условие о взаимном признании территориальной целостности.

"Поэтому, если в текст включается вопрос об армянском меньшинстве в Азербайджане, то должен быть включен и вопрос об изгнанных из Армении азербайджанцах, которые также имеют право вернуться и их права и безопасность должны также соблюдаться", - подчеркнул Алиев. "К сожалению, армянская сторона отвергла это", добавил он, констатировав, что после 19 сентября (оккупации Арцаха - ред.) стало ясно, что в мирном договоре будет пункт о двух меньшинствах, или этого пункта не будет во все.