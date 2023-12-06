Среда, 6 Декабря 2023 15:57

АрмИнфо.Москва приветствует встречу представителей комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, состоявшейся 30 ноября. Об этом 6 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она констатировала, что в ходе этого мероприятия стороны согласовали методологические, организационные вопросы в рамках подготовки к запуску практической работы по делимитации.

В этом ключе она вновь подчеркнула готовность Москвы оказывать всяческое содействие этому процессу, в том числе и путем предоставление картографических данных. По ее словам, это подтвердил 5 декабря глава МИД России на встрече с коллегой из Азербайджана.

"Что касается трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, то, как мы отмечали ранее, в ее рамках был достигнут существенный прогресс. И при наличии политической воли с обеих сторон, могли бы оперативно завершить согласование конкретных проектов и запустить предметную деятельность. Мы считаем, что дальнейшее затягивание договоренностей с выходом на конкретные договоренности в рамках трехсторонней рабочей группы будут работать против интересов стран регионов, в том числе и против интересов Армении", - добавила она.

Касаясь возможности заключения мирного договора между Ереваном и Баку, дипломат напомнила, что Москва направляла приглашения Еревану и Баку на организацию встречи в Москве, и на полях многосторонних мероприятий. "В Баку нам всегда подтверждали готовность к проведению переговоров. К сожалению, того же не можем сказать о наших армянских партнерах. Возможно, они считают, что их новые советчики из Вашингтона, Брюсселя, Парижа смогут предложить что-то поинтереснее, получше. Не знаю, я думаю, что всегда нужно смотреть на предыдущий опыт соседей. К чему привели посиделки под эгидой ЕС, в том числе в Праге и Брюсселе - мы все видели", - сказала Захарова.

При этом она предположила, что возможно, армянский народ не обо всём в курсе, поскольку его не обо всем информируют. При этом она предостерегла от повторения сценария, который приведет к новым "сюрпризам". "Именно с подачи западников в соответствующих документах ни единым словом не были упомянуты вопросы прав и безопасности карабахских армян. Кто-то сейчас об этом вспоминает, когда вновь хочет довериться западным советчикам", - вопрошала Захарова.

При этом она заверила, что если бы эти пункты были прописаны, тогда бы не возникли вопросы, что делать людям, покинувшим свои дома, надеясь на власти в Ереване, которые им много чего обещали.

"Сколько и где еще западники должны себя проявлять, чтобы стало понятно: они никогда не будут действовать в интересах народов других стран. Они всегда действуют в собственных интересах, а все остальные страны им нужны исключительно для реализации этих целей. Это же исторически доказанное правило. Возможно, хочется в это верить", - резюмировала она.