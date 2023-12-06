Среда, 6 Декабря 2023 15:56

АрмИнфо. Армения и Египет обсудили возможности сотрудничества в сфере военной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высокотехнологической промышленности Армении, ссылаясь на итоги встречи главы профильного ведомства Роберта Хачатряна с госминистром военной промышленности Египта Мухаммедом Салахом эль-Дином Мустафой, которая состоялась в рамках рабочего визита армянской делегации в Египет.

Сообщается, что Роберт Хачатрян выразил готовность армянской стороны сотрудничать с Египтом в сфере военной промышленности, производства, а также в контексте обмена профессиональным опытом.

Министры пришли к договоренности организовать взаимные визиты специалистов для выявления технологического и производственного потенциала двух стран, разработки эффективных механизмов сотрудничества.

В свою очередь госминистр Египта придал важность развитию двусторонних отношений при поддержке политического руководства стран. Согласно источнику, он посетил павильон Армении на выставке оборонных технологий и технологий безопасности EDEX- 2023, которая проходит в Египете.

Отметим, что из Армении в выставке принимали участие 12 специализированных компаний, которые представили свои решения и наработки в сфере безопасности и обороны.