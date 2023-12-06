Среда, 6 Декабря 2023 11:01

АрмИнфо.Председатель сенатского комитета по международным отношениям, сенатор Бен Кардин направил письмо госсекретарю Энтони Блинкен, призывая его продолжить сосредоточивать усилия на привлечении режима Алиева к ответственности за этнические чистки в Нагорном Карабахе и продолжать поддержку Соединенными Штатами армян, которые были вынуждены покинуть регион.

В сообщении на сайте Комитета приводится письмо Кардина Блинкену, в котором в частности, говорится: "В то время как ужасные трагедии в других местах отвлекли внимание всего мира, я пишу, чтобы убедиться, что мы по-прежнему сосредоточены на привлечении режима Алиева к ответственности за его наглую кампанию этнических чисток в Нагорном Карабахе и продолжаем поддерживать армян, которые были вынуждены бежать.

Как вам хорошо известно, в сентябре 2023 года президент Ильхам Алиев начал военную кампанию, в результате которой свыше 100 000 армян были вынуждены покинуть свои дома и в ходе которой, как сообщается, азербайджанские силы убили и ранили мирных жителей. Эти нападения были не только явным нарушением соглашения о прекращении огня, заключенного в ноябре 2020 года, но также, как сообщается, сопровождались отвратительными зверствами".

Сенатор также обратил внимание, что до военного вторжения Азербайджан фактически проводил гуманитарную блокаду народа Нагорного Карабаха, препятствуя доставке продовольствия, медикаментов и основных гуманитарных грузов.

"Помимо блокады, в докладе Госдепартамента по правам человека за 2022 год приводятся многочисленные сообщения о том, что азербайджанские силы совершают внесудебные убийства армян. Более того, как до, так и после сентября Азербайджан продолжал хорошо задокументированную практику захвата и уничтожения армянских культурных ценностей на контролируемых им территориях, продолжая прилагать усилия по уничтожению армянской истории и культуры.

Хотя Азербайджан до сих пор соблюдает условия прекращения огня от 20 сентября 2023 года, я по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что Азербайджан может предпринять дальнейшие военные действия для достижения дополнительных политических выгод, особенно в отношении так называемого Зангезурского коридора", - далее подчеркнул сенатор.

По словам Кардина, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали выполнять свои обязательства по предотвращению совершения злодеяний, защите уязвимых гражданских лиц и привлечению виновных к ответственности за свои действия. "Мы должны послать четкий сигнал тем, кто считает, что может действовать безнаказанно", - отметил сенатор.

Далее Кардин поинтересовался у Блинкена, какие шаги им были предприняты и планируется предпринять в отношении следующих вопросов:

"Поддержка усилий по обоснованию и сбору доказательств потенциального совершения режимом Алиева военных преступлений и других злодеяний;

Привлечение азербайджанских чиновников к ответственности за любые подобные действия, включая применение потенциальных санкций и визовых ограничений;

Обращения в соответствующие международные трибуналы с призывом привлечь к ответственности азербайджанских чиновников;

Доведение до Азербайджана, что агрессия против его соседей неприемлема;

Поддержка армян, перемещенных в результате нападения в сентябре 2023 года", - говорится в письме.