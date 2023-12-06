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АрмИнфо. Посол США в Армении Кристина Квин встретилась с губернатором Лорийской области Арамом Хачатряном.
Как сообщат пресс-служба посольства США в РА, цель встречи - предоставить гуманитарную помощь депортированным из Нагорного Карабаха и нашедшим убежище в Ванадзоре и прилегающих общинах.
"Детское питание, подгузники, предметы гигиены и другие предметы были предоставлены в рамках помощи, финансируемой "Программой гуманитарной помощи" Европейского командования США", - сообщили в посольстве США в Армении.
Отметим, что после очередной азербайджанской агрессии в отношении Нагорного Карабаха 19 сентября, Арцах пал. Все коренное армянское население, свыше 100 тысяч человек вынуждено было бежать из своих домов в Армению на фоне угрозы этнической чистки. Вражеская агрессия происходила на фоне бездействия всего цивилизованного международного сообщества. 15 октября президента АР Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в оккупированном Степанакерте. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре текущего года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, более 150 тысяч арцахцев стали бездомными.
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|Оппозиция в НС считает, что власти избрали направление по уничтожению армянского парламентаризма
|Вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны обсудили в Пентагоне Армен Григорян и Лора Купер
|Строительство в Шуши наносит непоправимый вред армянским объектам - отчет Caucasus Heritage Watch
|Тойво Клаар отреагировал на убийство вражеской стороной военнослужащего ВС Армении
|Эпоха мира в действии: От вражеской пули погиб военнослужащий ВС Армении
|В МИД Армении обвинили Азербайджан в провокации, направленной на торпедирование мирных переговоров
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|Армения и Россия не дойдут до Фемиды в вопросе поставок российского вооружения - замминистра обороны
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|В Афинах начали издавать новый армянский журнал на греческом языке
|Скончался армянский режиссер Сурен Бабаян
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|С 2024 года Армения откажется от печати в паспорте, указывающий на действительность документа в зарубежных странах
|Научное сообщество Армении призывает профильное госведомство снять из школьной программы новые учебники по истории для 7 класса
|Уклонисты от службы в ВС РА смогут избежать уголовного наказания при выплате средств в госбюджет
|Азербайджан пока не ответил на шестой вариант проекта по мирному договору Армении - замглавы МИД
|В Армении будут на три года продлены сроки предоставления гражданства армянам с советскими паспортами
|Азербайджанские власти намерены "албанизировать" армянскую церковь Сурб Арутюн в оккупированном Гадруте
|В Армении на законодательном уровне будет урегулирован вопрос о праве граждан на самозащиту с применением оружия
|Международному фестивалю женского кино в этом году исполняется 20 лет
|Генерал: необходимо сделать все возможное, чтобы вопрос Нагорного Карабаха остался открытым
|Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего ВС страны
|Иранский дипломат: Все признают несостоятельность нарратива о так называемом "Зангезурском коридоре"
|В Украине отметят100-летие Сергея Параджанова
|В Сенате Франции рекомендовали как можно скорее изучить вопрос о поставках Армении артиллерийских систем "CAESAR"
|Туркменистан присоединился к Глобальному метановому обязательству
|Делегация Туркменистана приняла участие в заседании СМИД ОБСЕ в г.Скопье
|Омбудсмен РА в Тбилиси затронула вопросы, связанные с защитой прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Пашинян и Алиев работают в одной команде. При этой власти не представляю возвращение Рубена Варданяна - Зампред АНК
|Предложения о назначении Армана Татояна главой временного правительства не было - Левон Зурабян
|Армения подтвердила приверженность повестке нераспространения химического оружия
|Суд изменил меру пресечения сыну экс-генсека ОДКБ Григорию Хачатурову
|Прокуратура требует конфискации имущества у экс-депутата, владельца винно-коньячного завода "МАП"
|"Крылья Татева" признаны лучшей канатной дорогой в мире
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