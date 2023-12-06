Среда, 6 Декабря 2023 10:44

АрмИнфо. Посол США в Армении Кристина Квин встретилась с губернатором Лорийской области Арамом Хачатряном.

Как сообщат пресс-служба посольства США в РА, цель встречи - предоставить гуманитарную помощь депортированным из Нагорного Карабаха и нашедшим убежище в Ванадзоре и прилегающих общинах.

"Детское питание, подгузники, предметы гигиены и другие предметы были предоставлены в рамках помощи, финансируемой "Программой гуманитарной помощи" Европейского командования США", - сообщили в посольстве США в Армении.

Отметим, что после очередной азербайджанской агрессии в отношении Нагорного Карабаха 19 сентября, Арцах пал. Все коренное армянское население, свыше 100 тысяч человек вынуждено было бежать из своих домов в Армению на фоне угрозы этнической чистки. Вражеская агрессия происходила на фоне бездействия всего цивилизованного международного сообщества. 15 октября президента АР Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в оккупированном Степанакерте. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре текущего года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, более 150 тысяч арцахцев стали бездомными.