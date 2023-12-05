Вторник, 5 Декабря 2023 18:35

АрмИнфо. Мэрия Еревана в настоящее время не рассматривает вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь столичного градоначальника Айк Костанян, комментируя появившуюся сегодня информацию о грядущем повышении проезда с нынешних 100 драмов до 150 драмов.

<Сообщаю, что подобных обсуждений, а тем более принятых решений не было, и нет. В то же время хотел бы отметить, что в будущем, в случае полного внедрения единой билетной системы, совершенствования транспортной сети и ее полного технического оснащения, как ценовая политика, так и варианты пакетных тарифов будут пересмотрены. В частности, планируется применять условные дневные, еженедельные, ежемесячные тарифы с учетом интересов различных социальных слоев>, - написал пресс-секретарь, добавив, что о любых подобных инициативах (обсуждениях, общественных слушаниях и т.п.) мэрия Еревана предоставит официальное уведомление.