Вторник, 5 Декабря 2023 18:33

АрмИнфо. Сын второго президента Республики Армения, оппозиционный депутат фракции <Армения> Левон Кочарян уверяет, что имущество их семьи приобретено законным путем.

<Мы не скрывали того, что имеем, мы говорили об этом, не скрывали. Вместе с тем, мы опровергали все мифы, приписываемые нам - молибден, аэропорт, 7 банков и т.п. У властей были рычаги и возможности, они все проверяли. Все, что мы имеем, законно, но я не могу сказать, сколько все это стоит>, - сказал он 5 декабря журналистам в Национальном собрании.

На вопрос: исключает ли он, что на каком-то этапе они договорятся с Генеральной прокуратурой Республики Армения и вернут государству какую-то часть своего имущества, Кочарян ответил, что не видит такой возможности.

<Чтобы пойти на что-то, ты должен согласиться с этим. Более того, не думаю, что их подход заключается в восстановлении справедливости, а в причинении вреда и боли. В течение многих лет нам приписывали богатство в четыре миллиарда долларов и более, сейчас говорят 36 миллиардов драмов или $60-70 млн (которые прокуратура хочет изъять - ред.). Но даже и это они не сумеют доказать, я не вижу такой возможности>, - подчеркнул депутат.

Левон Кочарян считает глупостью утверждения о 4 млрд долларов, заверив, что таких денег у них не было и не могло быть. <Долгие годы людей обманывали, распространяя подобные небылицы, и делалось это в основном людьми у власти>, - заявил сын 2-го президента.