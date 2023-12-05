Вторник, 5 Декабря 2023 17:01

АрмИнфо. Второй президент РА Роберт Кочарян <не умыл руки и не отошел в сторону>, заверил сын экс-президента, депутат парламента Левон Кочарян 5 декабря в беседе с журналистами.

<Роберт Кочарян на самом деле активен. Если речь идет об общественной активности, то это его решение, но он не умыл руки и не отошел в сторону.

Реалии, которые сложились у нас в последние годы, слишком тяжелы для него, учитывая его вклад в освободительную борьбу, в наши победы>, - сказал он.

По его словам, второй президент РА проводит встречи и обсуждения, а когда посчитает нужным, выступит публично.