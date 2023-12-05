Вторник, 5 Декабря 2023 16:35

АрмИнфо.Шведский депутат Эрик Хеллсборн назвал причудливой азербайджанскую риторику по отношению к Армении.

"Азербайджанская риторика поистине причудлива. Когда Армения импортирует оружие, это "провокации", а когда Азербайджан это делает, имея уже гораздо более сильную армию, это нормально? Просто скажите так, как есть: вы не хотите, чтобы Армения смогла защитить себя, когда вы начнете еще одну войну", - написал депутат в своем микроблоге в Твиттер