Вторник, 5 Декабря 2023 16:00

АрмИнфо.Список ценностей нематериального культурного наследия Армении, нуждающихся в немедленной защите, пополнился новыми элементами.

Как сообщает пресс-служба МОНКС Армении, список объектов нематериального культурного наследия Республики Армения, нуждающихся в немедленной защите, состоявший из 19 элементов, дополнен еще 14-ю.

Таким образом, теперь таковых 33. В частности, "Танец со свечами", "Семь камней", "Игра в камушки", "Гюмрийское плотничество", "Традиция изготовления солода", "Карчеванский диалект", "Традиция изготовления чатана общины Мегри", "Гончарная традиция Горисской и Сисийской общин", "Традиция изготовления и употребления хлеба из цельнозерновой муки и закваски", "Исполнительская и инструментальная традиция бубна, сантура, саза", "Жертвенный молочный суп" и "Ритуал Буке-баране".

В списки ценностей нематериального культурного наследия включены элементы традиционной культуры, которые уникальным образом выражают культурное своеобразие и национальную самобытность армянского народа. Сохранение и популяризация этих ценностей во многом способствуют процессу передачи национального культурного наследия поколениям и повышению уровня признания Армении на международной арене.