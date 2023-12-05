Вторник, 5 Декабря 2023 15:12

АрмИнфо. В конце текущего года или в начале следующего в Армению прибудет техническая миссия ЕС. Об этом на полях II форума <Инновации на практике: продвижение изменений и трансформации>, организованного ПРООН (Программа развития ООН) сообщил посол ЕС в Армении Василис Марагос.

Он заметил, что после визита последних станут известны детали сотрудничества между Арменией и ЕС в оборонной сфере. <ЕС заинтересовано в сотрудничестве с Арменией в этом направлении>, - подметил европейский дипломат. Заявив, что ЕС привержен мирной повестке, Марагос сообщил, что сотрудничество между сторонами в рамках мирных процессов будет расширено.

Посол напомнил о дислокации наблюдательской миссии ЕС вдоль всей границы Армении, которая, по его словам, принесла уже первые результаты. В этом контексте он заметил, что в том числе благодаря работе миссии в последнее время ощутимо снижение напряжения на границе. <Мы готовы продолжить обсуждения с Брюсселем и странами­членами ЕС в контексте расширения наблюдательской миссии>, - заявил Марагос.

Говоря о состоявшемся на предыдущей неделе визите представительской делегации ЕС в Армению, он отметил, что прошли активные обсуждения, итоги которых будут представлены всем странам-членам ЕС, и только после этого европейская сторона озвучит конкретные предложения. В этом контексте дипломат заметил, что ЕС заинтересован в расширении сотрудничества с Арменией по всем направлениям. Особое внимание в этой связи он уделил оборонной сфере, инвестиционному взаимодействию и реализации Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве ЕС-Армения (СЕРА).

Напомним, что с 27 по 29 ноября в Армении находилась делегация представителей Службы внешних связей ЕС и Еврокомиссии для рассмотрения возможных направлений углубления и укрепления связей ЕС­Армения во всех сферах, в том числе в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. В ходе прошедших встреч была подтверждена взаимная заинтересованность Армении и ЕС в продолжении диалога и сотрудничества в сферах безопасности и обороны. В частности, Европейский Союз дополнительно изучит нелетальную поддержку вооруженных сил Армении в рамках Европейского фонда мира.

В связи с визитом было объявлено также о запуске инвестиционной координационной платформы между Европейским Союзом и Республикой Армения. Платформа объединит ЕС, правительство Армении и международные финансовые институты и поможет дальнейшему увеличению инвестиций ЕС в Армению в рамках Экономического и инвестиционного плана, который уже мобилизовал до 500 миллионов евро инвестиций в Армению.