Вторник, 5 Декабря 2023 10:48

АрмИнфо. Власти Армении в очередной раз <убили> законодательную инициативу парламентской оппозиции о криминализации признания Арцаха в составе другого государства и умаления Геноцида армян. Об этом 5 декабря на очередном пленарном заседании Национального Собрания РА заявил депутат от оппозиционной фракции <Армения> Национального Собрания РА Артур Хачатрян.

По его словам, поведение представителей власти, в особенности правящего большинства в комиссиях НС РА, практически направлено на уничтожение армянского парламентаризма.

В свою очередь, спикер парламента подчеркнул, что парламентаризм уничтожает не поведение правящего большинства, а не участие оппозиции в работе НС и его комиссиях. Не последнюю роль в этом играет и не формирование комиссий НС, в частности, председателей комиссий, которые по закону они должны возглавить, и их неучастие в работ Совета НС. <Нельзя быть выше закона, и вы должны это иметь в виду. От многих процедур вы отказываетесь, после чего начинаете удивляться, почему тот или иной вопрос не вошел в повестку>, - сказал Ален Симонян.

В ответ Хачатрян напомнил, что именно представители власти своими решениями отозвали глав комиссий НС от оппозиции, хотя эти должности закреплены в Конституции РА. Что касается участия в заседаниях комиссий, то, как заметил депутат, обсуждения по представленным поправкам в Уголовном кодексе накануне продолжались 7 часов с двумя небольшими перерывами по 15 минут. Он охарактеризовал поведение руководства парламента как шантаж, поскольку, руководствуясь своими интересами, правящее большинство <уничтожает> все законодательные инициативы оппозиции.

Симонян в ответ напомнил, что имеются инициативы оппозиции, которые превратились в законы. Спикер заметил, что работа НС не может носить селективный характер.

Отметим, что 5 декабря стартовало очередное пленарное заседание НС, в повестку которого включено 36 вопросов.