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АрмИнфо.Строительство в Шуши наносит непоправимый вред армянским объектам. Об этом говорится в шестом отчет о мониторинге культурного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него, подготовленном международной организацией по защите кавказского наследия Caucasus Heritage Watch.
"Основные выводы: строительство в Шуши наносит непоправимый вред армянским объектам. Очень уязвимы кладбища - уже зафиксированы повреждения четырех, еще три находятся под угрозой", - говорится в сообщении организации.
Вместе с тем отмечается, что с тех пор, как CHW начала свою программу мониторинга, ее была проведена оценка 44 объектов либо находящихся под угрозой, либо уже уничтоженных или поврежденных. "Число объектов, находящихся под угрозой, резко растет. И количество случаев нанесения ущерба неуклонно растет, несмотря на постановление Международного Суда от декабря 2021 года о том, что Азербайджан должен предотвращать подобные злоупотребления", - говорится в сообщении Организации.
Вместе с тем констатируется, что после насилия и изгнаний 19 сентября 2023 года CHW теперь сталкивается с пугающей перспективой расширения своего мониторинга, чтобы охватить весь ландшафт армянского наследия Нагорного Карабаха, базу данных, содержащую почти 500 исторических монастырей, церквей и кладбищ.
"В этот благотворительный сезон мы просим общественность поддержать нашу работу по мониторингу наследия, находящегося под угрозой из-за нагорно-карабахского конфликта. Мы приветствуем небольшие пожертвования от всех, кто считает, что CHW делает важную работу по противодействию государственному отрицанию, поощрению ответственности и поддержке информированных дебатов", - подытожили в Организации.
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|В Армении на законодательном уровне будет урегулирован вопрос о праве граждан на самозащиту с применением оружия
|Международному фестивалю женского кино в этом году исполняется 20 лет
|Генерал: необходимо сделать все возможное, чтобы вопрос Нагорного Карабаха остался открытым
|Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего ВС страны
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|В Украине отметят100-летие Сергея Параджанова
|В Сенате Франции рекомендовали как можно скорее изучить вопрос о поставках Армении артиллерийских систем "CAESAR"
|Туркменистан присоединился к Глобальному метановому обязательству
|Делегация Туркменистана приняла участие в заседании СМИД ОБСЕ в г.Скопье
|Омбудсмен РА в Тбилиси затронула вопросы, связанные с защитой прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Пашинян и Алиев работают в одной команде. При этой власти не представляю возвращение Рубена Варданяна - Зампред АНК
|Предложения о назначении Армана Татояна главой временного правительства не было - Левон Зурабян
|Армения подтвердила приверженность повестке нераспространения химического оружия
|Суд изменил меру пресечения сыну экс-генсека ОДКБ Григорию Хачатурову
|Прокуратура требует конфискации имущества у экс-депутата, владельца винно-коньячного завода "МАП"
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