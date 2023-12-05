Вторник, 5 Декабря 2023 10:44

АрмИнфо.Строительство в Шуши наносит непоправимый вред армянским объектам. Об этом говорится в шестом отчет о мониторинге культурного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него, подготовленном международной организацией по защите кавказского наследия Caucasus Heritage Watch.

"Основные выводы: строительство в Шуши наносит непоправимый вред армянским объектам. Очень уязвимы кладбища - уже зафиксированы повреждения четырех, еще три находятся под угрозой", - говорится в сообщении организации.

Вместе с тем отмечается, что с тех пор, как CHW начала свою программу мониторинга, ее была проведена оценка 44 объектов либо находящихся под угрозой, либо уже уничтоженных или поврежденных. "Число объектов, находящихся под угрозой, резко растет. И количество случаев нанесения ущерба неуклонно растет, несмотря на постановление Международного Суда от декабря 2021 года о том, что Азербайджан должен предотвращать подобные злоупотребления", - говорится в сообщении Организации.

Вместе с тем констатируется, что после насилия и изгнаний 19 сентября 2023 года CHW теперь сталкивается с пугающей перспективой расширения своего мониторинга, чтобы охватить весь ландшафт армянского наследия Нагорного Карабаха, базу данных, содержащую почти 500 исторических монастырей, церквей и кладбищ.

"В этот благотворительный сезон мы просим общественность поддержать нашу работу по мониторингу наследия, находящегося под угрозой из-за нагорно-карабахского конфликта. Мы приветствуем небольшие пожертвования от всех, кто считает, что CHW делает важную работу по противодействию государственному отрицанию, поощрению ответственности и поддержке информированных дебатов", - подытожили в Организации.