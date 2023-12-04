Понедельник, 4 Декабря 2023 22:39

АрмИнфо.В МИД Армении обвинили Азербайджан в провокации, направленной торпедирование мирных переговоров. Соответствующее заявление армянское внешнеполитическое заявление сделало после сообщения Минобороны Армении об убийстве вражеской стороной военнослужащего ВС РА.

"4 декабря военнослужащий ВС Армении Герасим Аветикович Аракелян был смертельно ранен снайпером ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Вайоцдзорской области.

Осуществляя подобные провокации на границе, а также постоянно отвергая предложения различных международных акторов о продолжении переговоров, азербайджанская сторона пытается затянуть мирный процесс и завести его в тупик.

Мы решительно осуждаем эти действия азербайджанской стороны, направленные на провоцирование новой эскалации, затягивание мирного процесса и заведение его в тупик", - говорится в заявлении МИД Армении.

Отметим, что согласно МО Армении, инцидент произошел сегодня, 4 декабря, в районе 14:35 по местному времени.