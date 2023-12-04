Понедельник, 4 Декабря 2023 18:17

АрмИнфо. Заместитель министра обороны РА Грачья Саркисян полагает, что Армения и Россия не дойдут до Фемиды в вопросе невыполнения Москвой своих обязательств по оружейному контракту.

Так, 4 декабря, в парламенте в беседе с журналистами, в ответ на вопрос, планирует ли Ереван инициировать судебное разбирательство, если Москва всё же не поставит предусмотренные контрактом вооружение, Саркисян лаконично ответил: "Думаю, дело до этого не дойдет. Вопрос решится в рамках партнерских отношений".

На уточнение, в силе ли контракт, он пояснил, что договор был подписан до его назначения на пост замминистра, более того, он курирует иную сферу, и поэтому не может ничего сказать однозначно. Представитель оборонного ведомства лишь еще раз подчеркнул, что на данный момент поставки не были осуществлены.

Отметим, что в текущем году власти Армении неоднократно обвиняли Россию в невыполнении оружейных контрактов на более 400 млн долларов.

Впервые об этом заговорил 29 сентября 2022 года на заседании правительства премьер- министр Армении Никол Пашинян. Он в частности, отметил, что "есть случаи, когда выплачиваются сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам в отношении Армении не выполняются, в том числе со стороны союзных стран".

А уже 24 ноября текущего года Пашинян заявил, что российская сторона могла бы списать часть армянского долга в обмен на оружие, которое Армения закупила, но которое так и не было поставлено.

Российская сторона же этот вопрос не комментирует. Лишь пару раз на уровне депутатов законодательного органа подтверждался факт наличия проблемы в этой сфере.

Меж тем, одна из армянских газет со ссылкой на свои источники сообщила, что речь идет о контракте, заключенном между Министерством обороны Армении и российским заводом АО "НПО "Сплав", производящим ракеты типа "Смерч". При этом, как уточнили источники, еще до начала военной операции на Украине завод несколько раз обращался в армянское Минобороны с просьбой забрать готовую продукцию.