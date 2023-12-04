Понедельник, 4 Декабря 2023 18:05

АрмИнфо.С декабря текущего года армяно- греческий исследовательский центр в Афинах начал издавать журнал "ФИЛИА" (Дружба) на греческом языке.

Как сообщает издательский центр, цель - укрепление двусторонних отношений между Арменией и Грецией, а также сделать имеющуюся информацию об Армении и армянах доступной десяткам тысяч армян Греции, испытывающих трудности с общением на армянском языке.

Ежемесячный журнал будет бесплатно предоставляться греческим исследователям, центрам политического анализа, студентам университетов, журналистам, депутатам Национального собрания, греческим политическим и неправительственным организациям.

С журналом работают армянские и греческие интеллектуалы из Афин и других греческих городов.