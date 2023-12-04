Понедельник, 4 Декабря 2023 17:50

АрмИнфо. В возрасте 73 лет скончался армянский режиссер, сценарист, актер Сурен Бабаян. Об этом говорится на странице в Фейсбук международного кинофестиваля <Золотой абрикос>.

<С прискорбием узнали о кончине одного из самых свободных искусствоведов независимой Армении, кинорежиссера Сурена Бабаяна.

Выражаем соболезнования родным мастера и всему кинообществу>, - говорится в источнике.

Отметим, что родился режиссер 18 сентября 1950 года в Ереване. В 1972 окончил режиссерский факультет Ереванского художественно-театрального института. В 1974-75 - актер и режиссер Ереванского телетеатра. В 1980 году окончил Высшие режиссерские курсы в Москве (мастерская

Н.Михалкова). В качестве режиссера, сценариста и актера Сурен Бабаян начинает активную работу в период с 1977-го по 2013 годы. В числе его фильмов: <Восьмой день творения> (1980), <Крик павлина> (1982) <Тринадцатый апостол> (1988), <Постскриптум> (1993), <Наша деревня, или невеста из Джермука> (1997), <Джино> (2004), <Не смотри в зеркало> (2009), <Суббота, воскресенье> (2013) и др.