Понедельник, 4 Декабря 2023 17:44

АрмИнфо. По итогам обсуждений и экспертизы учебника по истории Армении нового образца при участии порядка 20 историков, профессоров, доцентов, мы пришли к заключению, что последний не соответствует необходимым условиям для поступления в учебную программу для общеобразовательных школ. Об этом на своей странице в Фейсбук написал директор историко-археологического музея-заповедника Эребуни, кандидат исторический наук, урартовед Микаэл Бадалян.

В своей публикации он представил заключение научного исторического сообщества Армении, которое представлено директором Института истории Армении, Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении (НАН РА), и.о. директора Института востоковедения НАН РА, заведующими кафедрой истории Армении ЕГУ, Педагогического университета им. Х. Абовяна, Ассоциацией молодых историков и другими авторитетными учеными.

Ссылаясь на результаты экспертизы, историки призвали Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении снять из школьной программы новые учебники по истории для 7 класса.

В исследовании отмечено, что учебник для 7 класса <История Армении>, составленный Смбатом Ованнисяном содержит комплексные проблемы концептуального, методологического, научного, образовательно-воспитательного, педагогического характера, технического плана и др.

<Неточности исторических временных рамок, дат, содержащихся в учебнике, суждения, основанные на гипотетическом мышлении, произвольный выбор чрезвычайно важных визуальных материалов, а также игнорирование психологических, возрастных особенностей педагогических подходов, отсутствие комплексной экспертизы содержания приводят к выводу, что учебник в такой форме не может быть применимым в учебном процессе>, - говорится в экспертизе.

Историки отмечают, что учебник по истории, не может быть написан одним человеком, он должен быть подготовлен группой экспертов, специализирующихся на разные исторические периоды. Они также отметили, что в тексте учебника преобладают гипотетические подходы, тогда как последний должен быть основан на неопровержимых фактах.

Из -за того, что не была проведена профессиональная экспертиза содержания, в учебнике обнаружены ошибки и неточности. Помимо этого, в тексте учебника встречаются неуместные узкопрофессиональные и академические термины, которые значительно усложняют процесс изложения и восприятия материала.

С полным текстом экспертизы можно познакомиться по следующей ссылке: https://www.thecradle.am/news/event/single/22 .