Понедельник, 4 Декабря 2023 11:46

АрмИнфо. В Украине проведут ряд мероприятий, приуроченных 100-летию выдающегося украинского режиссера армянского происхождения, сценариста, коллажиста, художника Сергея Параджанова.

Как сообщает AnalitikaUA, в Киеве накануне в этой связи состоялись обсуждения с участием председателя Штаба Союза армян Украины Давида Мкртчяна и представителей Национального союза кинематографистов Украины - Ларисы Кадочниковой, Романа Балаяна, Дмитрия Томашпольского и Сергея Борденюка.

Собеседники обменялись идеями о проведении ретроспективы творчества Параджанова, кинопоказов и других культурных мероприятий, которые бы подчеркнули уникальность творческого наследия режиссера и его влияния на мировой кинематограф. Они также придали важность привлечению внимания армянской и украинской молодежи к памятным событиям и творчеству Сергея Параджанова и объединению усилий армянской общины Украины и украинского сообщества кинематографистов.

Как известно, в ходе 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО, проходящей 7-22 ноября в Париже, было принято решение включить 100-летия со дня рождения Шарля Азнавура и Сергея Параджанова в Календарь юбилеев знаменитых людей и важных событий ЮНЕСКО на 2024-2025 годы.

В частности, заявку на 100-летие кинорежиссера Сергея Параджанова подали совместно Армения, Грузия и Украина при поддержке Кипра, Франции, Италии, Ливана и Польши, а Шарля Азнавура - Армения и Франция при поддержке Андорры, Италии, Люксембурга, Монако, Португалии, Сенегала и группы франкоязычных послов ЮНЕСКО, насчитывающей более 80 членов.

С 1998 года по сей день в Календарь юбилеев знаменитых людей и важных событий ЮНЕСКО были включены 25 юбилейных дат, представленных Республикой Армения. На предыдущую двухлетку были одобрены заявки, поданные РА к 850-летию со дня смерти Нерсеса Шнорали (армянский поэт и общественный деятель, Католикос Армянской Апостольской церкви) и 100-летию Национального киноцентра Армении.

Отметим, что Сергей Иосифович Параджанов родился 9 января 1924 года в Тбилиси. После окончания ВГИКа в 1952 году Параджанов начал работать на киностудии им. А.Довженко в Киеве.

Мировая известность пришла к Сергею Параджанову после съемки культовых фильмов <Тени забытых предков> (1965) и <Цвет граната> (1968), благодаря которым режиссёр считается одним из основателей <поэтического кинематографа>. Не будучи классическим диссидентом, Сергей Параджанов, однако, открыто критиковал советскую культурную политику, выступал против цензуры и судебных расправ над украинской интеллигенцией. В результате режиссёр по политическим мотивам был осуждён по обвинению в однополых отношениях (1974). Пробыв в тюрьме 4 года, Параджанов освободился под давлением советской творческой интеллигенции и международной кампании в этой связи. Вернулся в кинематограф Сергей Параджанов только в 1983 году: снял ряд фильмов, в том числе <Легенду о Сурамской крепости> (1984) и <Ашик-Кериб> (1988). Помимо фильмов, Сергей Параджанов создал множество изобразительных произведений: рисунки, коллажи, инсталляции, скульптуры.

Сергей Параджанов является Лауреатом множества международных кинопремий, народный артист Украинской ССР (1990) и Армянской ССР

(1990).

Скончался режиссер в Ереване 20 июля 1990 года. Похоронен в Пантеоне им. Комитаса.