Суббота, 2 Декабря 2023 15:05

АрмИнфо.Власти Армении бездействуют по вопросу освобождения Рубена Варданяна и остальных бывших руководителей Нагорного Карабаха, находящихся в бакинском плену. Такого мнения придерживается зампред партии <Армянский национальный конгресс> (лидер - Левон Тер-Петросян) Левон Зурабян.

<Пашинян и Алиев работают в одной команде и делают одно дело. При этой власти не представляю возвращение Рубена Варданяна и остальных бывших руководителей Нагорного Карабаха, находящихся в азербайджанском плену>, - заявил Зурабян 2 декабря на пресс­конференции.

Зампред АНК подчеркнул, что по определенным вопросам он не разделяет точку зрения. Вместе с тем, он осуждает тех, кто не нарадуется пленением бывшего руководства НК Азербайджаном. <Восторг от этого может означать только одно - ты являешься агентом азербайджанской разведки, Другого просто не дано>, - указал он.

Как считает Зурабян, бакинский лидер своими действиями ярко демонстрирует нежелание идти на мир с Арменией. Он делает все, для того, чтобы унизить армянский народ. <Мы должны консолидироваться и на государственном уровне требовать их освобождения. Почему этого последовательно не добивается премьер, не требует этого на всевозможных площадках? Это говорит, что они делают одно дело. Пашинян арестовывает своих политических соперников в Армении, а Алиев делает свою часть дела. Очень простое сотрудничество>, - заявил представитель партии первого президента Армении.

Напомним, что в Азербайджане под арестом находятся бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян, экс-президенты Республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян, экс-спикер парламента Давид Ишханян, бывший глава МИД и экс-помощник президента НКР Давид Бабаян, бывший замкомандующего Армией обороны Арцаха Давид Манукян. В числе арестованных также экс-президент Араик Арутюнян и бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян.